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Женщина выпила жидкость из бутылки, где была уксусная кислота, не обратилась к медикам и умерла
Источник материала: Tut.by
Жительница Браславского района выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты, не обратилась за помощью к медикам и умерла,
50-летняя жительница Браславского района 2 ноября выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты и почувствовала недомогание. Сожитель женщины оказал ей первую помощь и предложил вызвать медиков, но та отказалась.
На следующий день мужчина увидел, что женщина мертва.
Следователи проводят проверку, назначены экспертизы.
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Сожитель женщины оказал ей первую помощь и предложил вызвать медиков, но та отказалась.
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