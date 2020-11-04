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Женщина выпила жидкость из бутылки, где была уксусная кислота, не обратилась к медикам и умерла

04.11.2020 18:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Браславского района выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты, не обратилась за помощью к медикам и умерла, сообщает Следственный комитет.


50-летняя жительница Браславского района 2 ноября выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты и почувствовала недомогание. Сожитель женщины оказал ей первую помощь и предложил вызвать медиков, но та отказалась.

На следующий день мужчина увидел, что женщина мертва.

Следователи проводят проверку, назначены экспертизы.

 
 
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Сожитель женщины оказал ей первую помощь и предложил вызвать медиков, но та отказалась.
 
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