Женщина выпила жидкость из бутылки, где была уксусная кислота, не обратилась к медикам и умерла

Источник материала: Tut.by

Жительница Браславского района выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты, не обратилась за помощью к медикам и умерла, сообщает Следственный комитет.





50-летняя жительница Браславского района 2 ноября выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты и почувствовала недомогание. Сожитель женщины оказал ей первую помощь и предложил вызвать медиков, но та отказалась.

На следующий день мужчина увидел, что женщина мертва.

Следователи проводят проверку, назначены экспертизы.