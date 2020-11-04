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Маски и перчатки не помогли: группа подростков пыталась взломать магазин
04.11.2020 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 4 ноя – Sputnik. Сработавшая сигнализация спугнула воришек, которые пытались ограбить один из пригородных магазинов Толочина, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
По адресу срабатывания сигнализации выехали сотрудники Департамента охраны, которые обнаружили, что дверь магазина кто-то пытался отжать.
© Photo : СК РБ
"К поиску подозреваемых присоединились местный участковый вместе с коллегой из уголовного розыска. Во время розыскных мероприятий на глаза милиционерам попалась компания из трех молодых людей", - уточнили в пресс-службе.
Именно участковый узнал парней и вспомнил, что накануне видел компанию в городе. Причем, милиционер точно знал, что все они жители другого населенного пункта. Молодых людей задержали.
В отделении милиции выяснилось, что задержанные причастны к попытке взлома магазина. Кроме того, выяснилось, что молодые люди за день до этого успели обокрасть другой торговый объект, откуда вынести 700 рублей выручки и две бутылки алкогольного коктейля.
Первое преступление
Подозреваемые, двоим из которых по 15 лет, а самому старшему – 18, задержаны. Как отметили милиционеры, старший из преступной троицы был ранее судим. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.
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Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители выяснили, что это не первый взлом торговой точки, который совершили молодые люди в городе.
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