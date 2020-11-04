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Рабочий погиб в шахте "Беларуськалия"
04.11.2020 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Рабочий погиб в шахте "Беларуськалия", сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
"Сегодня вечером при выполнении работ по обслуживанию одной из установок в шахте "Беларуськалия" получил травмы, не совместимые с жизнью, один из рабочих", - подтвердила Sputnik Гончарова.
Следователи осматривают место происшествия.
Как сообщалось ранее в одном из сообществ Солигорска в соцсети, ЧП произошло на 3-м рудоуправлении.
Недавно на предприятии произошел один инцидент - бригадир получил травму на Краснослободском руднике. Он был госпитализирован в реанимацию. По факту произошедшего проводится расследование.
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Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, следователи спустились в шахту для осмотра места происшествия.
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