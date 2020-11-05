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Смертельное ДТП в Витебке: погибла девушка
05.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Один человек погиб в результате аварии в ночь на четверг в Витебске, об этом сообщили в ГАИ Витебской области.
© Photo : ГАИ Бреста
Инцидент произошел около 23:30 в среду на Московском проспекте возле школы №31. Автомобиль врезался в дерево и световую опору, находящуюся на разделительной полосе. По предварительным данным, причиной стало то, что водитель не справился с управлением.
В результате случившегося пассажирка - девушка 2002 года рождения - погибла на месте. Водителя осматривают медики.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. ГАИ просит тех, кто стал очевидцами происшествия и или же располагает какой-либо информацией, фото либо видео, обращаться в госавтоинспекцию или звонить по телефонам 8 (0212) 58-44-44, 8 (029) 721-44-44 (МТС), 8 (029) 621-44-44 (А1).
В этот же день
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По предварительной информации, водитель не справился с управлением и въехал в дерево и световую опору.
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