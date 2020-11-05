|
Минчанин "для себя" вырастил большую партию марихуаны
05.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Минчанин хранил дома марихуану, гашишное масло и почти семь тысяч долларов, сообщили в четверг в МВД Беларуси.
© Photo : УВД Миноблисполкома
Как сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, милиционеры задержали 44-летнего неработающего мужчину 2 ноября в Минске. При обыске в его квартире нашли 40 граммов марихуаны, а на даче в Столбцовском районе – около 2 килограммов "травы" и более 230 граммов гашишного масла.
Задержанный пояснил, что вырастил коноплю в окрестностях деревни, высушил ее и подготовил для собственного потребления. С этой же целью он сделал и гашишное масло.
Тем не менее, оперативники считают, что минчанин причастен к распространению запрещенного вещества.
Об этом свидетельствуют изъятые электронные весы, упаковочный материал и около семи тысяч долларов. Как отметили в МВД, мужчина длительное время не работал, а деньги могли быть получены от реализации наркотика.
После милиционеры вышли на знакомого минчанина, который в Смолевичском районе дома поставил палатку и выращивал в горшках марихуану. Хозяин дома консультировался по уходу за ней и дальнейшему изготовлению наркотика с задержанным.
Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанный пояснил, что вырастил коноплю в окрестностях деревни, высушил ее и подготовил для собственного потребления.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)