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Минчанин "для себя" вырастил большую партию марихуаны

05.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Минчанин хранил дома марихуану, гашишное масло и почти семь тысяч долларов, сообщили в четверг в МВД Беларуси.

© Photo : УВД Миноблисполкома
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Как сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, милиционеры задержали 44-летнего неработающего мужчину 2 ноября в Минске. При обыске в его квартире нашли 40 граммов марихуаны, а на даче в Столбцовском районе – около 2 килограммов "травы" и более 230 граммов гашишного масла.

Задержанный пояснил, что вырастил коноплю в окрестностях деревни, высушил ее и подготовил для собственного потребления. С этой же целью он сделал и гашишное масло.

Тем не менее, оперативники считают, что минчанин причастен к распространению запрещенного вещества.

Об этом свидетельствуют изъятые электронные весы, упаковочный материал и около семи тысяч долларов. Как отметили в МВД, мужчина длительное время не работал, а деньги могли быть получены от реализации наркотика.

После милиционеры вышли на знакомого минчанина, который в Смолевичском районе дома поставил палатку и выращивал в горшках марихуану. Хозяин дома консультировался по уходу за ней и дальнейшему изготовлению наркотика с задержанным.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

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Теги: Минск
 
 
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Задержанный пояснил, что вырастил коноплю в окрестностях деревни, высушил ее и подготовил для собственного потребления.
 
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