В Минске на МКАД сгорел автомобиль

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Утром в четверг, 5 ноября, на 48-м километре Минской кольцевой дороги (район Цнянки) загорелся легковой Citroen Xsara 1998 года, рассказали Sputnik в городском управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в отдел в 8:33. Когда пожарные приехали, автомобиль полыхал открытым пламенем.

"Четыре расчета потушили огонь. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание в моторном отсеке. Никто не пострадал", – прокомментировали инцидент Sputnik в городском управлении МЧС.

Очевидцы сообщают, что авто находилось в левой полосе и горело открытым пламенем больше 10 минут. Из-за этого на внешнем кольце образовалась пробка в несколько километров. Автомобиль сгорел полностью, восстановлению не подлежит.