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В Минске на МКАД сгорел автомобиль
05.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Утром в четверг, 5 ноября, на 48-м километре Минской кольцевой дороги (район Цнянки) загорелся легковой Citroen Xsara 1998 года, рассказали Sputnik в городском управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в отдел в 8:33. Когда пожарные приехали, автомобиль полыхал открытым пламенем.
"Четыре расчета потушили огонь. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание в моторном отсеке. Никто не пострадал", – прокомментировали инцидент Sputnik в городском управлении МЧС.
Очевидцы сообщают, что авто находилось в левой полосе и горело открытым пламенем больше 10 минут. Из-за этого на внешнем кольце образовалась пробка в несколько километров. Автомобиль сгорел полностью, восстановлению не подлежит.
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Из-за происшествия на внешнем кольце образовалась пробка в несколько километров. В пожаре никто не пострадал.
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