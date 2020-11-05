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В Вилейке под колесами поезда погиб старенький велосипедист
Источник материала: Tut.by
Поезд, направлявшийся из Полоцка в Минск, сбил 86-летнего велосипедиста. Он скончался на месте. Об этом сообщает издание
4 ноября в 8.20 в милицию поступило сообщение о смертельном происшествии на железнодорожном переезде на улице 1 Мая в Вилейке.
Поезд, направлявшийся из Полоцка в Минск, сбил 86-летнего велосипедиста. В момент происшествия на переезде горел запрещающий красный сигнал светофора. Кроме того, железнодорожный переход оснащен шлагбаумом. По предварительным данным, велосипедист был трезв.
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В момент происшествия на переезде горел запрещающий красный сигнал светофора. Кроме того, железнодорожный переход оснащен шлагбаумом.
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