В Вилейке под колесами поезда погиб старенький велосипедист

Источник материала: Tut.by

Поезд, направлявшийся из Полоцка в Минск, сбил 86-летнего велосипедиста. Он скончался на месте. Об этом сообщает издание kraj.by со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Александра Иванова.

4 ноября в 8.20 в милицию поступило сообщение о смертельном происшествии на железнодорожном переезде на улице 1 Мая в Вилейке.

Поезд, направлявшийся из Полоцка в Минск, сбил 86-летнего велосипедиста. В момент происшествия на переезде горел запрещающий красный сигнал светофора. Кроме того, железнодорожный переход оснащен шлагбаумом. По предварительным данным, велосипедист был трезв.