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Россия не подтвердила информацию о задержанных гражданах РФ в Вене
05.11.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Правоохранители из Австрии не обращались к российскому посольству по делу задержанных после трагических событий в Вене 2 ноября, цитируют
"Посольство находится в контакте с полицией и другими службами, но они сами к нам не обращались по этому вопросу", - сказал Любинский.
© AP / Keystone,Ti-Press/Gabriele Putzu
Австрийские правоохранители не предоставляют сведения об арестованных. "Ввиду закона о защите персональных данных я не могу вам дать более конкретные сведения о задержанных лицах", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря полиции Барбару Гасс.
На днях австрийские службы сообщили о 14-ти задержаниях по делу венской террористической атаки. Среди них, заявил президент венской полиции Герхард Пюрстль, есть граждане Бангладеш, Македонии, Турции и России.
Ранее Любинский в интервью телеканалу
Серия вооруженных нападений
* Террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России и других государствах
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Посольство России проверяет информацию о якобы задержанных гражданах РФ по делу о террористическом акте в Вене.
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