Россия не подтвердила информацию о задержанных гражданах РФ в Вене

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Правоохранители из Австрии не обращались к российскому посольству по делу задержанных после трагических событий в Вене 2 ноября, цитируют РИА Новости посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского.

"Посольство находится в контакте с полицией и другими службами, но они сами к нам не обращались по этому вопросу", - сказал Любинский.

Австрийские правоохранители не предоставляют сведения об арестованных. "Ввиду закона о защите персональных данных я не могу вам дать более конкретные сведения о задержанных лицах", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря полиции Барбару Гасс.

На днях австрийские службы сообщили о 14-ти задержаниях по делу венской террористической атаки. Среди них, заявил президент венской полиции Герхард Пюрстль, есть граждане Бангладеш, Македонии, Турции и России.

Ранее Любинский в интервью телеканалу Россия-1 высказал предположение о том, что по итогам контртеррористической операции были задержаны выходцы с Северного Кавказа. "Есть данные о достаточно многочисленных задержаниях, причем это не только в столице, но и в ряде других городов Австрии. Называются данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, из исламского мира, и Северного Кавказа", сообщил посол.

Серия вооруженных нападений произошла в центре Вены 2 ноября. Австрия назвала инцидент терактом, ИГ* взяло на себя ответственность за случившееся. Один из нападавших был ликвидирован полицией на месте преступления, сейчас правоохранители ищут его сообщников. В результате стрельбы погибли четыре человека, более 20 пострадали.

* Террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России и других государствах

Читайте также: