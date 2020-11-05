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СК проводит проверку по факту гибели рабочего в шахте "Беларуськалия"

05.11.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя – Sputnik. По факту гибели рабочего в шахте "Беларуськалия" проводится проверка, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Sputnik / Андрей Александров
Рабочий погиб в шахте "Беларуськалия"

Вечером 4 ноября при выполнении работ по обслуживанию одной из установок в шахте "Беларуськалия" погиб 38-летний рабочий.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы. По данному факту Солигорским РОСК проводится проверка", - проинформировали в СК.

За последнее время это не первый несчастный случай на производстве в Солигорске. В конце октября бригадир получил травму на Краснослободском руднике. Он был госпитализирован в реанимацию. По факту произошедшего проводится расследование.

 
Теги: Минск
 
 
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38-летний горнорабочий получил смертельные травмы, выполняя работы по проверке датчика забойного конвейера в шахте.
 
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