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СК проводит проверку по факту гибели рабочего в шахте "Беларуськалия"
05.11.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя – Sputnik. По факту гибели рабочего в шахте "Беларуськалия" проводится проверка, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
© Sputnik / Андрей Александров
Вечером 4 ноября при выполнении работ по обслуживанию одной из установок в шахте "Беларуськалия" погиб 38-летний рабочий.
"Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы. По данному факту Солигорским РОСК проводится проверка", - проинформировали в СК.
За последнее время это не первый несчастный случай на производстве в Солигорске. В конце октября
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38-летний горнорабочий получил смертельные травмы, выполняя работы по проверке датчика забойного конвейера в шахте.
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