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Ситуация в бобруйской спортшколе по хоккею дошла до прокуратуры и мэра

05.11.2020 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Прокуратура Бобруйска провела проверку ситуации в бобруйской спортивной школе по хоккею с шайбой и потребовала от мэра города навести там порядок, сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

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Поводом для прокурорской проверки послужило коллективное обращение родителей воспитанников детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой "Бобруйск-Арена" ГУ "Хоккейный клуб "Бобруйск" о ненадлежащей организации учебно-тренировочного процесса.

"Прокуроры установили недостатки при принятии управленческих решений со стороны руководства спортивного клуба, реализации кадровой политики, проведении учебно-тренировочных мероприятий", – рассказали Sputnik в четверг в областной прокуратуре.

Прокуроры также пришли к выводу, что это сказалось на результатах и достижениях команд хоккейной школы.

В данной связи они привели пример: в клубе не в полном объеме вели подготовку хоккеистов-вратарей. Показатели развития хоккейного клуба, которые утвердил Бобруйский горисполкомом и согласовала ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь", выполнялись только частично.

По итогам проверки прокуратура внесла председателю Бобруйского горисполкома представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения законодательства.

Прокуроры сообщили, что три должностных лица хоккейного клуба "Бобруйск" привлечены к дисциплинарной ответственности, организована необходимая подготовка спортсменов-учащихся.

Хоккейный клуб "Бобруйск" был образован решением Бобруйского горисполкома от 3 февраля 2017 года. В состав клуба входит команда Высшей лиги – "Бобруйск-2" и обособленное структурное подразделение "Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой "Бобруйск-Арена".

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Родители юных хоккеистов из Бобруйска пожаловались в прокуратуру на ненадлежащую организацию учебно-тренировочного процесса в хоккейном клубе.
 
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