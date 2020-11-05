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"Москвич" врезался в дерево в Ляховичском районе: пострадали три человека

05.11.2020 15:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Трое парней получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП в Ляховичском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

YouTube/ ГАИ Гродно
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Авария произошла около 13:30 накануне, в среду 4 ноября, в агрогородке Подлесье.

"По предварительной информации: 18-летний местный житель, не имея водительских прав, не справился с управлением автомобиля "Москвич, съехал в кювет и совершил наезд на дерево", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что в больницу с места аварии доставили молодого человека, который был за рулем, а также двух его пассажиров – 18 и 19 лет.

По информации инспекторов, во время движения все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По информации брестских инспекторов, во время движения все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.
 
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