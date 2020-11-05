Студента-активиста отчислили из вуза в Гродно и тут же вручили повестку

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 5 ноя – Sputnik. Гродненская милиция рассказала, как прошло отчисление из местного вуза молодого человека, который был администратором университетского Telegram-канала, призывавшего на протестные акции других студентов – приказ об отчислении и повестку в армию ему вручили прямо в отделении милиции.

Как сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома, под отчисление попал 19-летний студент третьего курса факультета психологии ГрГУ имени Янки Купалы. Он администрировал Telegram-канал вуза, в котором появлялись призывы к различным акциям в корпусах университета в учебное время. За участие в протестных акциях 8 сентября и 26 октября молодой человек дважды привлекался к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП.

"За свою "неучебную" деятельность он был отчислен из университета. С соответствующим приказом представители ГрГУ ознакомили парня прямо в райотделе милиции, а вскоре сюда прибыли сотрудники военного комиссариата, которые вручили гражданину как военнообязанному лицу повестку в армию", – рассказали в УВД.

Как ранее сообщал Sputnik, о том, что студенты, принимающие участие в несанкционированных акциях протеста, должны быть отчислены, в конце октября заявил президент Беларуси Александр Лукашенко: он призвал отправить недовольных или на улицу, или в армию.

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