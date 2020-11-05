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Несколько человек задержаны в Минске за участие в акции в четверг – ГУВД
05.11.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Милиция задержала несколько человек, участвовавших в несанкционированной акции в Минске в четверг, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
В четверг, 5 ноября, в центре города, возле Красного костела, собрались несколько десятков человек с ограниченными возможностями для проведения марша против политики действующих властей. Они провели шествие по центральному проспекту Минска. Акция завершилась "цепочкой солидарности" вдоль проспекта Независимости.
"Несколько человек задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Они доставлены в территориальные отделения милиции", - сказали в пресс-службе.
Собеседники агентства не уточнили число задержанных активистов.
Вместе с тем, в ГУВД в очередной раз предупредили граждан о недопустимости нарушений законодательства о массовых мероприятиях и призвали не поддаваться на соответствующие призывы в Telegram-каналах. Правоохранители напомнили, что за участие в уличных акциях предусмотрена ответственность.
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Днем в центре белорусской столицы, на площади Независимости, собрались люди с ограниченными возможностями для участия в марше.
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