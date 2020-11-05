Несколько человек задержаны в Минске за участие в акции в четверг – ГУВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Милиция задержала несколько человек, участвовавших в несанкционированной акции в Минске в четверг, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В четверг, 5 ноября, в центре города, возле Красного костела, собрались несколько десятков человек с ограниченными возможностями для проведения марша против политики действующих властей. Они провели шествие по центральному проспекту Минска. Акция завершилась "цепочкой солидарности" вдоль проспекта Независимости.

"Несколько человек задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Они доставлены в территориальные отделения милиции", - сказали в пресс-службе.

Собеседники агентства не уточнили число задержанных активистов.

Вместе с тем, в ГУВД в очередной раз предупредили граждан о недопустимости нарушений законодательства о массовых мероприятиях и призвали не поддаваться на соответствующие призывы в Telegram-каналах. Правоохранители напомнили, что за участие в уличных акциях предусмотрена ответственность.

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