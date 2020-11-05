Умер бывший солист Uriah Heep Кен Хенсли

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Британский рок-музыкант Кен Хенсли, экс-солист группы Uriah Heep, скончался в возрасте 75 лет, об этом сообщил на своей странице в Facebook брат исполнителя Тревор.

"Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы сообщить, что мой брат Кен мирно скончался вечером в среду. Мы все опустошены этой трагической и неожиданной утратой", – сообщил он.

Тревор Хенсли также сообщил, что музыкант будет похоронен в Испании после закрытой траурной церемонии и кремации.

Кен Хенсли начал играть в Uriah Heep в 1970 году и за десять лет в группе записал с ней 13 студийных альбомов, в том числе легендарный "Demons and Wizards". Музыкант расстался с коллективом в 1980-м и начал сольную карьеру.