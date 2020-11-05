|
Умер бывший солист Uriah Heep Кен Хенсли
05.11.2020 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Британский рок-музыкант Кен Хенсли, экс-солист группы Uriah Heep, скончался в возрасте 75 лет, об этом сообщил на своей странице в Facebook брат исполнителя Тревор.
© REUTERS / Aaron Josefczyk
"Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы сообщить, что мой брат Кен мирно скончался вечером в среду. Мы все опустошены этой трагической и неожиданной утратой", – сообщил он.
Тревор Хенсли также сообщил, что музыкант будет похоронен в Испании после закрытой траурной церемонии и кремации.
Кен Хенсли начал играть в Uriah Heep в 1970 году и за десять лет в группе записал с ней 13 студийных альбомов, в том числе легендарный "Demons and Wizards". Музыкант расстался с коллективом в 1980-м и начал сольную карьеру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарный британский музыкант будет похоронен в Испании после закрытой траурной церемонии и кремации.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)