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BMW врезался в мачту освещения на МКАД, водитель в больнице
06.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Водитель легкового автомобиля попал в больницу после столкновения машины с мачтой освещения на Минской кольцевой автодороге, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
© Photo : Александра Громова
Авария произошла днем в четверг 5 ноября на 11-м километре МКАД.
"Водитель BMW двигался по внутреннему кольцу, не справился с управлением – автомобиль оказался за пределами проезжей части, совершил наезд на осветительную мачту и съехал в кювет", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, машина получила механические повреждения, а мужчина, находившийся за рулем, был доставлен в больницу для оказания помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Авария на Минской кольцевой автодороге произошла из-за того, что водитель машины не справился с управлением.
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