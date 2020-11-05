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BMW врезался в мачту освещения на МКАД, водитель в больнице

06.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Водитель легкового автомобиля попал в больницу после столкновения машины с мачтой освещения на Минской кольцевой автодороге, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

© Photo : Александра Громова
В Минске на МКАД сгорел автомобиль

Авария произошла днем в четверг 5 ноября на 11-м километре МКАД.

"Водитель BMW двигался по внутреннему кольцу, не справился с управлением – автомобиль оказался за пределами проезжей части, совершил наезд на осветительную мачту и съехал в кювет", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, машина получила механические повреждения, а мужчина, находившийся за рулем, был доставлен в больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария на Минской кольцевой автодороге произошла из-за того, что водитель машины не справился с управлением.
 
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