В ГУВД нет информации о задержании Нины Багинской

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,5 ноя – Sputnik. ГУВД Мингорисполкома не располагает информацией о том, что была задержана одна из самых известных активисток уличного протестного движения 73-летняя минчанка Нина Багинская, сообщили Sputnik в столичной милиции.

В пятницу вечером в ряде СМИ и Telegram-каналов появились сведения, что оппозиционерка была задержана.

"В ГУВД нет информации о том, что Нина Багинская была задержана", – сообщила официальный представитель управления Наталья Ганусевич.

Известно, что в квартиру Багинской пришли представители правоохранительных органов для проведения оперативно-следственного эксперимента, связанного с ее внучкой. Официального комментария из Следственного комитета по данному поводу пока нет.

Напомним, в конце октября в отношении участия Багинской в уличных акциях протеста в Минске высказался президент страны Александр Лукашенко: он назвал пенсионерку убежденным человеком, которого нельзя забирать с улицы.

Нина Багинская – 73-летняя пенсионерка, регулярная участница акций протеста с 1988 года. В текущем году она стала своеобразным символом демонстраций, проходящих после президентских выборов. На одной из акций пенсионерка сказала остановившему ее сотруднику ОМОН: "Я гуляю". Эта фраза стала вирусной, и впоследствии участницы женских протестных маршей использовали эти слова в качестве слогана. Образ Багинской стал мотивом многочисленных граффити в Минске, ее фото было опубликовано в итальянском журнале Vogue.

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже почти три месяца. Они начались сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых одержал Лукашенко (80,1% голосов). Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.

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