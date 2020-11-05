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Более 11 тонн: в порту Антверпена изъята рекордная партия кокаина

06.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции Бельгии обнаружили в порту Антверпена рекордную партию кокаина – 11,5 тонны наркотика были спрятаны в пяти контейнерах, сообщило ведомство в четверг.  

© Photo : Guardia Civil
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В данном случае речь идет о крупнейшей в мире партии запрещенных веществ, поступившей из-за рубежа. Приблизительная стоимость этого груза кокаина на черном рынке составляет около 450 миллионов евро.

В контейнерах, кроме наркотиков, находился металлолом. По данным полиции, кокаин был найден в ходе операции по ликвидации преступной группировки, которая занималась поставками наркотиков из Латинской Америки и Бельгию.

Правоохранители полагают, что груз, обнаруженный в Антверпене, в дальнейшем должен был отправиться в соседние Нидерланды.

Федеральная полиция Бельгии констатирует, что в последние годы наркотрафик через порт Антверпена вырос. Общая стоимость изъятых с 2016-го по 2019-й в порту наркотиков составила около 3,2 миллиарда евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители полагают, что груз, обнаруженный в Антверпене, в дальнейшем должен был отправиться в соседние Нидерланды.
 
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