Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Пятьдесят человек погибли в результате обрушившегося на Гватемалу тропического шторма "Эта", заявил президент страны Алехандро Джамматеи.

"К сожалению, сегодня утром погибли четыре человека, таким образом общее число жертв достигло пятидесяти", - заявил Джамматеи в ходе встречи с прессой, видео опубликовано в Twitter правительства страны.

Он добавил, что экстренные службы продолжают эвакуацию из пострадавших районов – в помощи нуждаются более 1500 человек. Однако работы осложняются разливами рек в пострадавших регионах. В настоящее время власти рассматривают возможность привлечения авиации.

Неутешительные прогнозы дают синоптики: сильные осадки ожидаются в Гватемале в ближайшие двое суток. В девяти департаментах страны объявлено чрезвычайное положение.

Тропический шторм "Эта", который на пике мощности являлся ураганом 4-й категории, вызвал сильнейшие осадки, которые в некоторых регионах Центральной Америки установили рекорд. От наводнений пострадали Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемала и Коста-Рика, десятки человек в этих странах погибли.

В частности, спасатели в Гондурасе предупредили жителей о катастрофических разливах двух рек и предстоящем расширении зоны затопления, призвав муниципальные власти эвакуировать население при помощи армии и полиции. Жертвами шторма, по данным СМИ, уже стали 11 человек.

Стихия унесла жизни людей и в Панаме: власти сообщают о пяти погибших и двух пропавших без вести. Среди жертв - дети восьми и 15 лет. Около 700 человек эвакуированы из затопленных районов, однако некоторые пострадавшие муниципалитеты из-за разрушения дорог остаются отрезанными от помощи.

В настоящий момент "Эта", ослабший до уровня тропической депрессии, находится над территорией Гондураса и вдоль границы с Гватемалой направляется в Карибское море.