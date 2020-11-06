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Годовалый ребенок пострадал от взрыва хлопушки в Гомеле

06.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Годовалый малыш пострадал от взрыва хлопушки в Гомеле, об этом инциденте сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Ребенок погиб от удара током в Жлобинском районе

Несчастны случай произошел днем в четверг 5 ноября. В 12:40 спасателям по прямой линии "103" сообщили о том, что в результате взрыва новогодней хлопушки ребенок получил термические ожоги.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что мальчик 2019 года рождения, играя с игрушками в комнате, нашел запал от новогодней хлопушки. В результате неосторожного обращения с ним, ребенок получил термические ожоги. В момент инцидента его 25-летняя мать находилась в той же комнате.

Бригадой скорой помощи доставила пострадавшего ребенка в приемный покой Гомельской городской клинической больницы №1 с диагнозом "термический ожог 0,2% тела". Мальчику оказали необходимую помощь и отпустили домой, поскольку в госпитализации он не нуждался.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мальчик нашел в квартире запал от новогодней хлопушки и играл с ним, в результате чего получил ожоги.
 
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