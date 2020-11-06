|
Годовалый ребенок пострадал от взрыва хлопушки в Гомеле
06.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Годовалый малыш пострадал от взрыва хлопушки в Гомеле, об этом инциденте сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Несчастны случай произошел днем в четверг 5 ноября. В 12:40 спасателям по прямой линии "103" сообщили о том, что в результате взрыва новогодней хлопушки ребенок получил термические ожоги.
Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что мальчик 2019 года рождения, играя с игрушками в комнате, нашел запал от новогодней хлопушки. В результате неосторожного обращения с ним, ребенок получил термические ожоги. В момент инцидента его 25-летняя мать находилась в той же комнате.
Бригадой скорой помощи доставила пострадавшего ребенка в приемный покой Гомельской городской клинической больницы №1 с диагнозом "термический ожог 0,2% тела". Мальчику оказали необходимую помощь и отпустили домой, поскольку в госпитализации он не нуждался.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик нашел в квартире запал от новогодней хлопушки и играл с ним, в результате чего получил ожоги.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)