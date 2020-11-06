В Казани ликвидировали ячейку террористов – они хотели свергнуть власть

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ликвидировали в Казани, сообщает в пятницу ЦОС ФСБ России.

"В городе Казань пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"… задержано пять ее участников... в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемые намеревались способствовать созданию "всемирного халифата". Подозреваемые распространяли свою идеологию среди жителей республики Татарстан, вербовали в свои ряды мусульман. Террористы стремились к насильственному свержению действующей власти.

В результате проведенных обысков по месту жительства задержанных спецслужбы изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

*Террористическая группировка, запрещенная на территории России и ряда других государств.