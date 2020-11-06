Генпрокуратура РФ направила в Германию пятый запрос по инциденту с Навальным

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Генеральная прокуратура России не получила ответ ни на один из четырех запросов, направленных в Германию по инциденту с блогером Алексеем Навальным, российская сторона вновь запросила у Берлина данные о веществе, якобы обнаруженным в его организме, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Россия направляла Германии четыре запроса по ситуации вокруг оппозиционера и 30 октября получила ответ, однако в нем, как отмечают в Генпрокуратуре, "ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны".

"Исходя из характера данного ответа можно констатировать, что до настоящего времени запросы Генеральной прокуратуры РФ остаются неисполненными", - заявил Иванов.

По его оценке, "иностранные коллеги" затягивают исполнение запросов о правовой помощи, что "вызывает сожаление" и "фактически лишает компетентные органы РФ возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего".

"Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в ФРГ необходимые разъяснения российского законодательства и информацию о результатах проведенных на территории Российской Федерации процессуальных действий. Вместе с этим, в компетентных органах Германии вновь запрошена информация о веществе и его химическом составе, которое якобы было обнаружено в Германии", - сказал Иванов.

Генпрокуратура отмечает, что отсутствие соответствующей информации у Германии не позволяет правоохранительным органам РФ сделать окончательный вывод по обстоятельствам госпитализации Навального, поскольку в результате экспертных исследований, проведенных на территории России, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено.

История с "отравлением"

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.