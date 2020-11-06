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Пожар под Смоленском унес жизни семерых человек

06.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Частный дом в городе Ельня Смоленской области загорелся в ночь на 6 ноября, погибло семь человек, сообщается на сайте Следственного Управления Следственного комитета РФ (СУСК РФ) по Смоленской области.

"Сегодня около 00.30 в одном из частных домов в городе Ельня Смоленской области произошел пожар. После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу", - заявили в областном СК.

© Photo : СУСК РФ по Смоленской области
Дом в Ельне отапливался печью

В числе погибших - пятеро детей, самому старшему ребенку на момент трагедии было 11 лет. Мать и четверо детей (два мальчика и две девочки) проживали в доме, еще одна женщина с ребенком - их родственники, цитируют слова представителя СК РИА Новости.

В сообщении отмечается, что семья, владевшая сгоревшим домом, не состояла на учете.

Причины случившегося устанавливаются, однако на данный момент известно, что сгоревший дом отапливался печью, сообщили РИА Новости.

По факту возгорания заведено уголовное дело по ч.3 ст.109 УКРФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Пятеро детей и двое взрослых стали жертвами возгорания в частном доме в Ельне, возбуждено уголовное дело.
 
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