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В Гомеле полуторагодовалый ребенок получил ожоги от хлопушки
Источник материала: Tut.by
В Гомеле полуторагодовалый ребенок
Инцидент произошел днем 5 ноября. Малыш играл с игрушками в комнате и нашел запал от новогодней хлопушки, в результате получил термические ожоги.
Ребенка доставили в больницу. К счастью, серьезных травм мальчик не получил, врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, и малыш отправился с мамой домой.
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Малыш играл с игрушками в комнате и нашел запал от новогодней хлопушки, в результате получил термические ожоги. Ребенка доставили в больницу.
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