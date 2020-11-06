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В Гомеле полуторагодовалый ребенок получил ожоги от хлопушки

06.11.2020 11:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле полуторагодовалый ребенок получил ожоги от взрыва хлопушки, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел днем 5 ноября. Малыш играл с игрушками в комнате и нашел запал от новогодней хлопушки, в результате получил термические ожоги.

Ребенка доставили в больницу. К счастью, серьезных травм мальчик не получил, врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, и малыш отправился с мамой домой.

 
Теги: Гомель
 
 
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Малыш играл с игрушками в комнате и нашел запал от новогодней хлопушки, в результате получил термические ожоги. Ребенка доставили в больницу.
 
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