Спецназ задержал братьев-близнецов за участие в беспорядках в Жлобине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали в Жлобине двух братьев-близнецов, который принимали участие в массовых беспорядках в городе, сообщили в МВД.

Речь идет об августовских протестах в районе центральной площади города. Оперативниками было установлено, что двое 22-летних местных жителя активно участвовали в массовых беспорядках.

"Было установлено, что братья-близнецы забрасывали камнями и тротуарной плиткой милиционеров и их служебный транспорт. Происходящее снимали на мобильные телефоны и размещали видео в деструктивных Telegram-каналах", - сообщили Sputnik в пятницу в МВД.

Их задерживали 4 и 5 ноября сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН.

Следствием они признаны подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному ранее по фактам совершения групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

МВД опубликовало видеозапись допроса задержанных, на котором они дают признательные показания, говорят, что раскаиваются.

Фигуранты дела ранее судимы за хулиганство, один из них является активным участником праворадикальной околофутбольной группировки.

Читайте также: