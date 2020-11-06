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Спецназ задержал братьев-близнецов за участие в беспорядках в Жлобине

06.11.2020 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали в Жлобине двух братьев-близнецов, который принимали участие в массовых беспорядках в городе, сообщили в МВД.

© Photo : МВД Беларуси
Минчанин выпил литр водки и напал на милиционера возле БТ

Речь идет об августовских протестах в районе центральной площади города. Оперативниками было установлено, что двое 22-летних местных жителя активно участвовали в массовых беспорядках.

"Было установлено, что братья-близнецы забрасывали камнями и тротуарной плиткой милиционеров и их служебный транспорт. Происходящее снимали на мобильные телефоны и размещали видео в деструктивных Telegram-каналах", - сообщили Sputnik в пятницу в МВД.

Их задерживали 4 и 5 ноября сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН.

Следствием они признаны подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному ранее по фактам совершения групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

МВД опубликовало видеозапись допроса задержанных, на котором они дают признательные показания, говорят, что раскаиваются.

Фигуранты дела ранее судимы за хулиганство, один из них является активным участником праворадикальной околофутбольной группировки.

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Теги: Минск
 
 
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ГУБОПиК разместил оперативное видео допроса задержанных, во время которого они дают признательные показания.
 
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