В Минске квартиру забросали «коктейлями Молотова». Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Пять человек подозревают в том, что они забросали квартиру на Берута «коктейлями Молотова». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: СК

По данным следствия, ночью 4 ноября неизвестные зашли в подъезд дома по улице Берута в Минске и подожгли входную дверь одной из квартир. После они вышли на улицу и забросили несколько бутылок с зажигательной смесью на балкон этой же квартиры, после чего скрылись.

В квартире находился 40-летний мужчина, он вызвал МЧС и стал тушить пожар. В результате происшествия пострадал балкон и входная дверь квартиры.

По подозрению в совершении преступления задержаны пятеро минчан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

Следователи выясняют обстоятельства и мотивы совершения преступления.