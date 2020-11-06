Квартиру в Минске забросали коктейлями Молотова

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Одну из минских квартир забросали коктейлями Молотова, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел ночью 4 ноября на улице Берута. Неизвестные зашли в подъезд, подожгли входную дверь одной из квартир, а потом забросали ее балкон с зажигательной смесью.

В квартире в момент происшествия находится 40-летний хозяин. Он вызвал спасателей МЧС, которые потушили пожар.

"В результате происшествия поврежден балкон и входная дверь", - рассказали в СК.

По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

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