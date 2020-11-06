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Водитель пустил 15-летнюю девушку за руль, она врезалась в дерево и погибла
06.11.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Ляховичском районе, в нем погибла 15-летняя девушка,
© Photo : ГАИ Минска
Инцидент случился 31 августа. Следователи закончили расследование в рамках уголовного дела. Материалы передали в прокуратуру – виновник может предстать перед судом.
По версии следствия, 20-летний парень разрешил знакомой, которой было 15 лет, покататься на своей машине Opel Omega. Девушка разогналась до 120 км/ч на гравийной дороге в одной из деревень, хотя максимальная разрешенная скорость там составляет 40 км/ч. На закруглении дороги она не справилась с управлением, в результате машина врезалась в придорожное дерево. Девушка скончалась в машине скорой помощи.
Во время расследования также стало известно, что в машине были неисправности в момент ДТП.
"Ходовая часть автомобиля имела неисправность в виде установки на передней оси шин с разным рисунком протектора. Кроме того, одна из шин была неправильно установлена на колесный диск задней оси", – сообщают в СК.
В связи с этим в отношении владельца машины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РБ – выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к управлению им.
Сообщается, что свою вину он признал полностью. Парень находится под домашним арестом. Раньше к уголовной ответственности не привлекался.
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Неопытный водитель разогналась до 120 км/ч и на закруглении дороги не справилась с управлением. Она скончалась в машине скорой помощи – травмы оказались не...
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