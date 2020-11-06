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Колесникова останется в СИЗО до 8 января

06.11.2020 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура дала санкцию на продление сроков содержания под стражей еще на два месяца оппозиционному политику Марии Колесниковой, сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела Координационного совета (КС).

© AP / Sergei Grits
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Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико и перешедшая позже в объединенный штаб Светланы Тихановской, была задержана 7 сентября. В настоящее время она находится в следственной тюрьме в Жодино.

"За несколько дней до истечения двухмесячного срока содержания под стражей следствие заявляет ходатайство перед генеральной прокуратурой о продлении сроков предварительного расследования и меры пресечения. Колесниковой продлили на два месяца содержание в СИЗО", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, санкция на продление сроков содержания была подписана кем-то из заместителей генерального прокурора, Колесникова остается под стражей как минимум до 8 января.

Колесникова является фигурантом дела о призывах с захвату власти. Генеральная прокуратура 19 августа возбудила уголовное дело по факту создания КС. Речь идет о призывах к захвату власти. Расследование дела ведет Следственный комитет.

Бабарико тоже отказали

Сегодня также стало известно, что суд Центрального района Минска отклонил жалобу защиты экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Ему также ранее продлили срок содержания под стражей. На что защита подала жалобу в суд.

© AP / Sergei Grits
Бабарико останется в СИЗО КГБ как минимум до 18 декабря

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Расследование ведет КГБ Беларуси.

Бабарико собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему было отказано в регистрации.

 
Теги: Минск
 
 
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Защитники, работающие по делам оппозиционных политиков, регулярно подают жалобы и ходатайства, в которых просят об изменении меры пресечения.
 
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