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Бабарико останется в СИЗО КГБ как минимум до 18 декабря

06.11.2020 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Экс-банкир Виктор Бабарико останется в следственном изоляторе КГБ как минимум до 18 декабря – суд не удовлетворил жалобу его адвокатов на продление срока заключения под стражу, говорится в сообщении политика в его официальном аккаунте в Twitter.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Виктора Бабарико на продление срока заключения под стражу. Виктор Бабарико будет в СИЗО КГБ минимум до 18 декабря", – сказано в сообщении.

При этом его защитники отмечают, что решение суда будет обжаловано в Минский городской суд.

Сообщается, что во время рассмотрения жалобы не были озвучены конкретные обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать об обоснованности продления избранной бывшему банкиру меры пресечения.

Суть обвинения

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Бабарико, 11 июня. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых. С 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико находятся под стражей в СИЗО КГБ, 24 июля Бабарико-старшему было предъявлено новое обвинение.

Позже сроки по делу продлили, сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

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Теги: Минск
 
 
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Адвокаты бывшего банкира заявляют, что в суде не были представлены доказательства того, что мера пресечения должна быть продлена.
 
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