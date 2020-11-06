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Бабарико останется в СИЗО КГБ как минимум до 18 декабря
06.11.2020 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Экс-банкир Виктор Бабарико останется в следственном изоляторе КГБ как минимум до 18 декабря – суд не удовлетворил жалобу его адвокатов на продление срока заключения под стражу, говорится в сообщении политика в его официальном аккаунте в Twitter.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Виктора Бабарико на продление срока заключения под стражу. Виктор Бабарико будет в СИЗО КГБ минимум до 18 декабря", – сказано в сообщении.
При этом его защитники отмечают, что решение суда будет обжаловано в Минский городской суд.
Сообщается, что во время рассмотрения жалобы не были озвучены конкретные обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать об обоснованности продления избранной бывшему банкиру меры пресечения.
Суть обвинения
Финансовая милиция КГК пришла с
Позже сроки по делу продлили, сейчас продолжаются следственные действия.
Ранее происходящее в Белгазпромбанке
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Адвокаты бывшего банкира заявляют, что в суде не были представлены доказательства того, что мера пресечения должна быть продлена.
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