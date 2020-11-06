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Блогеру Чуденцову суд огласил обвинительный приговор и направил в колонию

06.11.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Судом Заводского района Минска вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хранении и распространении порнографических материалов, о приобретении, хранении и перевозке наркотических средств, фигурант дела, блогер Владимир Чуденцов, получил шесть с половиной лет лишения свободы, сообщили в Мингорсуде.

Уголовное дело в отношении Чуденцова расследовали минские следователи. Поводом для проведения проверки, а потом и возбуждения уголовного дела, послужила публикация в СМИ. В ней шла речь о совершении в 2005 году насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Приговором суда он признан виновным по трем статьям уголовного кодекса, и ему назначен реальный срок.

"Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев со штрафом в размере 1000 базовых величин, что составляет 27 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - сообщили Sputnik в пятницу в Мингорсуде.

К нему судом применена амнистия, и срок наказания сокращен на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В суде сообщили, что Чуденцов признан виновным в хранении с целью распространения и распространении заведомо несовершеннолетнему порнографического материала через интернет. Он же признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотического средства. Он же признан виновным в покушении на незаконное перемещение через таможенную границу наркотического средства, уточнили в суде.

 
Теги: Минск
 
 
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Судебный процесс шел за закрытыми дверями, приговор неокончательный и может быть обжалован в установленном порядке.
 
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