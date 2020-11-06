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Число смертей от неизвестного заболевания в Нигерии увеличилось до 87

06.11.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Количество умерших от неизвестного заболевания на юге Нигерии в штатах Энугу и Дельта увеличилось до 87, пишет издание Vanguard.

© AP
Не менее 15 человек умерли от неизвестной болезни в Нигерии

Ранее сообщалось, что от неизвестной болезни в штате Дельта скончались 15 человек. Тогда эпидемиологи связывали гибель людей с появлением геморрагической лихорадки.

Как заявили в Министерстве здравоохранения страны, пока причина заболевания и его распространения неизвестна. По словам медиков, сейчас анализы больных будут проверять на лихорадку Ласса, желтую лихорадку, холеру и менингит.

Геморрагическая лихорадка – это острое вирусное заболевание, приводящее к поражению сосудов и тромбозу. К этому типу инфекций относится эбола, лихорадки денге и Ласса.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам медиков, сейчас анализы больных будут проверять на лихорадку Ласса, желтую лихорадку, холеру и менингит.
 
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