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Число смертей от неизвестного заболевания в Нигерии увеличилось до 87
06.11.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Количество умерших от неизвестного заболевания на юге Нигерии в штатах Энугу и Дельта увеличилось до 87, пишет издание Vanguard.
Ранее сообщалось, что от неизвестной болезни в штате Дельта
Как заявили в Министерстве здравоохранения страны, пока причина заболевания и его распространения неизвестна. По словам медиков, сейчас анализы больных будут проверять на лихорадку Ласса, желтую лихорадку, холеру и менингит.
Геморрагическая лихорадка – это острое вирусное заболевание, приводящее к поражению сосудов и тромбозу. К этому типу инфекций относится эбола, лихорадки денге и Ласса.
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По словам медиков, сейчас анализы больных будут проверять на лихорадку Ласса, желтую лихорадку, холеру и менингит.
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