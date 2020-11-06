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Возле железной дороги в Бобруйске нашли труп. В убийстве мужчины подозревают двоих
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске в ночь на 4 ноября возле железной дороги обнаружили труп мужчины. Оказалось, это 35-летний местный житель, и умер он от многочисленных телесных повреждений: травм головы, грудной клетки, переломов — так показала экспертиза. Задержаны двое подозреваемых в убийстве бобруйчанина,
Подозреваемых в жестоком убийстве задержали на следующий день, 5 ноября. Убийство могли совершить безработные 18-летний бобруйчанин и ранее судимый 27-летний житель Глусского района. Милиция считает, что причиной расправы могли стать старые конфликты.
Возбуждено уголовное дело за убийство. Подозреваемые — под стражей.
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У найденного мертвым мужчины - переломы, травмы головы, грудной клетки.
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