ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возле железной дороги в Бобруйске нашли труп. В убийстве мужчины подозревают двоих

06.11.2020 17:09 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске в ночь на 4 ноября возле железной дороги обнаружили труп мужчины. Оказалось, это 35-летний местный житель, и умер он от многочисленных телесных повреждений: травм головы, грудной клетки, переломов — так показала экспертиза. Задержаны двое подозреваемых в убийстве бобруйчанина, сообщает МВД.

Подозреваемых в жестоком убийстве задержали на следующий день, 5 ноября. Убийство могли совершить безработные 18-летний бобруйчанин и ранее судимый 27-летний житель Глусского района. Милиция считает, что причиной расправы могли стать старые конфликты.

Возбуждено уголовное дело за убийство. Подозреваемые — под стражей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У найденного мертвым мужчины - переломы, травмы головы, грудной клетки.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Колесникова останется в СИЗО до 8 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика