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Ценности на 1,5 млн евро украли из квартиры саудовской принцессы в Париже

07.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Неизвестные злоумышленники украли из квартиры саудовской принцессы в Париже драгоценности и дорогие вещи на сумму 1,5 миллиона евро, сообщило издание Parisien.

© AP / Michel Euler
Саудовскую принцессу обокрали в отеле в Париже на 800 тысяч евро

Грабители проникли в квартиру, находящуюся 16-м округе французской столицы, и вынесли меховые манто, 20 сумок стоимостью 50 тысяч евро, украшения.

Следов взлома полиция не обнаружила. В совершении преступления подозревают друга принцессы, с которым она познакомилась в августе текущего года.

Во время кражи 47-летняя хозяйка квартиры находилась на юге Франции, после возвращения в столицу она почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В совершении преступления подозревают друга принцессы, с которым она познакомилась в августе текущего года.
 
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