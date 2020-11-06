|
Ценности на 1,5 млн евро украли из квартиры саудовской принцессы в Париже
07.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Неизвестные злоумышленники украли из квартиры саудовской принцессы в Париже драгоценности и дорогие вещи на сумму 1,5 миллиона евро, сообщило издание Parisien.
© AP / Michel Euler
Грабители проникли в квартиру, находящуюся 16-м округе французской столицы, и вынесли меховые манто, 20 сумок стоимостью 50 тысяч евро, украшения.
Следов взлома полиция не обнаружила. В совершении преступления подозревают друга принцессы, с которым она познакомилась в августе текущего года.
Во время кражи 47-летняя хозяйка квартиры находилась на юге Франции, после возвращения в столицу она почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В совершении преступления подозревают друга принцессы, с которым она познакомилась в августе текущего года.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)