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Актера Ефремова этапировали в колонию

07.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов этапирован в колонию, об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного главка ФСИН.

"Осужденный Ефремов М.О. направлен к месту отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Мосгорсуда
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Правоохранители уточнили, что администрация СИЗО, в котором находился Ефремов, сообщит адрес колонии одному из родственников актера, это делается согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса России. Кому будет сообщен адрес – Ефремов должен выбрать сам.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee совершил ДТП в центре Москвы. В итоге погиб водитель-курьер на автомобиле LADA, в который врезался внедорожник Ефремова.

Актера ждал громкий судебный процесс, по результатам он был приговорен к 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд сократил срок до 7,5 лет. Защита Ефремова планирует обжаловать приговор в кассации.

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Теги: Минск
 
 
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Адрес места заключения правоохранители сообщат одному из родственников Ефремова, кому – выберет сам актер.
 
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