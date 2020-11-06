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Актера Ефремова этапировали в колонию
07.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов этапирован в колонию, об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного главка ФСИН.
"Осужденный Ефремов М.О. направлен к месту отбывания наказания", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Мосгорсуда
Правоохранители уточнили, что администрация СИЗО, в котором находился Ефремов, сообщит адрес колонии одному из родственников актера, это делается согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса России. Кому будет сообщен адрес – Ефремов должен выбрать сам.
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Адрес места заключения правоохранители сообщат одному из родственников Ефремова, кому – выберет сам актер.
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