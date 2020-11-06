Пенсионерка пыталась сдать фальшивые доллары в банк Новополоцка

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 6 ноя – Sputnik. Пенсионерка из Новополоцка из-за своей невнимательности едва не стала обвиняемой по уголовному делу о фальшивомонетничестве, сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Женщина не обратила внимания на то, что 50-долларовая купюра совершенно не похожа на оригинал и сделана кустарным способом.

"Убираясь в квартире, 81-летняя жительница Новополоцка нашла в одной из книг 50-долларовую банкноту, это было особенно кстати, поскольку произошло накануне ее дня рождения", – отметили в пресс-службе.

Не рассказав о находке никому из домочадцев, пенсионерка пошла в банк, чтобы обменять находку. Там выяснилось, что купюра фальшивая, причем ее номинал искусственно завышен из 5-долларовой банкноты.

Проведя проверку, оперативники выяснили, что фальшивку в 2007 году привез сын пенсионерки. Мужчина сообщил, что получил деньги в качестве платы за проделанную работу. Вернувшись в Беларусь, он понял, что купюра фальшивая, и решил использовать ее как закладку для книг.

Со временем закладка потерялась, и новополочанин забыл про купюру, пока ее не нашла мать. Фальшивка изъята, а оперативники ведут поиски фальшимонетчиков.