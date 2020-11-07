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Несколько человек задержали на акции солидарности медиков в Минске

07.11.2020 15:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя - Sputnik. Несколько человек задержали силовики в ходе акции солидарности медиков, которая прошла в Минске днем в субботу, об этом Sputnik сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
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"Несколько человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства. Пока идет разбирательство", - рассказала она.

По ее словам, в данный момент точное количество задержанных неизвестно. О каких-либо деталях задержания также не сообщается.

"Точная информация будет позже", - заявила Ганусевич.

В субботу днем медики вышли на несанкционированную акцию солидарности возле первой городской клинической больницы Минска. По сообщениям очевидцев, силовики задержали около 30 участников акции.

Медики стали выходить на улицы после того, как их коллегам по всей стране начали давать штрафы и сутки за участие в несанкционированных акциях протеста, которые регулярно проходят после президентских выборов. Суммарно за это время было задержано несколько тысяч человек.

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Теги: Минск
 
 
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Днем в субботу медики вышли на несанкционированную акцию возле первой городской клинической больницы, некоторых иp них отвезли в территориальное РУВД для...
 
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