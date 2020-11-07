Несколько человек задержали на акции солидарности медиков в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя - Sputnik. Несколько человек задержали силовики в ходе акции солидарности медиков, которая прошла в Минске днем в субботу, об этом Sputnik сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Несколько человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства. Пока идет разбирательство", - рассказала она.

По ее словам, в данный момент точное количество задержанных неизвестно. О каких-либо деталях задержания также не сообщается.

"Точная информация будет позже", - заявила Ганусевич.

В субботу днем медики вышли на несанкционированную акцию солидарности возле первой городской клинической больницы Минска. По сообщениям очевидцев, силовики задержали около 30 участников акции.

Медики стали выходить на улицы после того, как их коллегам по всей стране начали давать штрафы и сутки за участие в несанкционированных акциях протеста, которые регулярно проходят после президентских выборов. Суммарно за это время было задержано несколько тысяч человек.

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