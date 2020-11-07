Ведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Российский журналист и ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Александр погиб при крушении самолета в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Легкомоторный самолет Cessna разбился возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительно причиной крушения называется неисправность двигателя. В момент аварии на борту находились два человека - оба погибли.

"Погибший пилот - Александр Колтовой, 1979 года рождения, у него было удостоверение частного пилота", - сказал собеседник агентства.

Транспортные следователи и прокуроры начали проверки по факту происшествия.

Колтовой вел программу "ДНК" на НТВ и был соведущим ток-шоу "Звезды Сошлись".