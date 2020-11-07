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Ведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье
07.11.2020 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Российский журналист и ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Александр погиб при крушении самолета в Подмосковье, сообщает
Легкомоторный самолет Cessna разбился возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительно причиной крушения называется неисправность двигателя. В момент аварии на борту находились два человека - оба погибли.
"Погибший пилот - Александр Колтовой, 1979 года рождения, у него было удостоверение частного пилота", - сказал собеседник агентства.
Транспортные следователи и прокуроры начали проверки по факту происшествия.
Колтовой вел программу "ДНК" на НТВ и был соведущим ток-шоу "Звезды Сошлись".
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На борту легкомоторного самолета, который разбился в субботу днем, находились два человека - Александр Колтовой и его жена.
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