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Мужчина напал с ножом на прохожих в Кривом Роге – два человека погибли

08.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Два человека погибли, еще восемь пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в Кривом Роге, сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел днем в субботу, 7 ноября. В полицию поступило сообщение: мужчина с ножом набрасывается на прохожих.

"Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу", - сообщается на сайте.

Полиция задержала мужчину. В отделе полиции выяснилось, что он местный житель, ему 37 лет.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Работники полиции выясняют все обстоятельства дела", - сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, если преступление было совершено из корыстных мотивов.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате нападения еще восемь человек пострадали, среди них - восьмилетний ребенок.
 
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