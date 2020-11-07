|
Мужчина напал с ножом на прохожих в Кривом Роге – два человека погибли
08.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Два человека погибли, еще восемь пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в Кривом Роге, сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Инцидент произошел днем в субботу, 7 ноября. В полицию поступило сообщение: мужчина с ножом набрасывается на прохожих.
"Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу", - сообщается на сайте.
Полиция задержала мужчину. В отделе полиции выяснилось, что он местный житель, ему 37 лет.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Работники полиции выясняют все обстоятельства дела", - сообщили в полиции.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, если преступление было совершено из корыстных мотивов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате нападения еще восемь человек пострадали, среди них - восьмилетний ребенок.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)