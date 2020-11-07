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Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре Минска
08.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя - Sputnik. Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре столицы вечером в субботу, об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
© Photo : Из личного архива Ирины Сапуновой
Дорожный инцидент произошел на улице Сурганова. По предварительной информации, водитель Lexus двигался со стороны улицы Академической в направлении проспекта Независимости. Возле дома №7 он протаранил пять припаркованных вдоль проезжей части автомобилей. После этого он скрылся с места аварии.
Мужчину вскоре задержали сотрудники ГАИ. "У водителя внешние признаки алкогольного опьянения. Он доставлен на освидетельствование", - рассказали в ГАИ.
По информации столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.
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Мужчина с явными признаками опьянения скрылся с места аварии, однако сотрудникам ГАИ удалось найти его и задержать.
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