Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя - Sputnik. Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре столицы вечером в субботу, об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Дорожный инцидент произошел на улице Сурганова. По предварительной информации, водитель Lexus двигался со стороны улицы Академической в направлении проспекта Независимости. Возле дома №7 он протаранил пять припаркованных вдоль проезжей части автомобилей. После этого он скрылся с места аварии.

Мужчину вскоре задержали сотрудники ГАИ. "У водителя внешние признаки алкогольного опьянения. Он доставлен на освидетельствование", - рассказали в ГАИ.

По информации столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.