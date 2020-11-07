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Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре Минска

08.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя - Sputnik. Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре столицы вечером в субботу, об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

© Photo : Из личного архива Ирины Сапуновой
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Дорожный инцидент произошел на улице Сурганова. По предварительной информации, водитель Lexus двигался со стороны улицы Академической в направлении проспекта Независимости. Возле дома №7 он протаранил пять припаркованных вдоль проезжей части автомобилей. После этого он скрылся с места аварии.

Мужчину вскоре задержали сотрудники ГАИ. "У водителя внешние признаки алкогольного опьянения. Он доставлен на освидетельствование", - рассказали в ГАИ.

По информации столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина с явными признаками опьянения скрылся с места аварии, однако сотрудникам ГАИ удалось найти его и задержать.
 
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