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В Полоцке на пожаре спасли мужчину
08.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Пожар случился в ночь с субботы на воскресенье в доме на улице Мариненко в Полоцке, подробности рассказали в МЧС Беларуси.
Сообщение о пожаре спасатели полоцкого подразделения МЧС получили 8 ноября в 2:39. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, шел дым.
Работники МЧС спасли хозяина жилья: его нашли в коридоре, мужчина был в сознании, но не двигался. Его осмотрели прибывшие на место пожара медики, мужчине предварительно поставили диагноз "отравление продуктами горения", его госпитализировали.
Эвакуация жильцов из соседних квартир не понадобилась.
Спасатели локализовали и ликвидировали возгорание, огонь повредил имущество, закопчены стены, потолок в трехкомнатной квартире. Причину пожара еще устанавливают, на данный момент основная версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.
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Когда спасатели прибыли к месту ЧП, из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, шел дым.
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