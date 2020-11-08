В Полоцке на пожаре спасли мужчину

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Пожар случился в ночь с субботы на воскресенье в доме на улице Мариненко в Полоцке, подробности рассказали в МЧС Беларуси.

Сообщение о пожаре спасатели полоцкого подразделения МЧС получили 8 ноября в 2:39. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, шел дым.

Работники МЧС спасли хозяина жилья: его нашли в коридоре, мужчина был в сознании, но не двигался. Его осмотрели прибывшие на место пожара медики, мужчине предварительно поставили диагноз "отравление продуктами горения", его госпитализировали.

Эвакуация жильцов из соседних квартир не понадобилась.

Спасатели локализовали и ликвидировали возгорание, огонь повредил имущество, закопчены стены, потолок в трехкомнатной квартире. Причину пожара еще устанавливают, на данный момент основная версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.

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