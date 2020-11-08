На акции протеста в Минске начались задержания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Милиция начала задерживать участников несанкционированной акции протеста в воскресенье в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Силовики провели точечные задержания в районе площади Свободы в Минске, где планировали собраться на акцию не согласные с результатами выборов президента в Беларуси. Здесь были сосредоточены микроавтобусы с силовиками, на прилегающих улицах выставлены кордоны.

Люди небольшими группами шли со стороны площади Свободы и улицы Немиги по проспекту Победителей к стеле Минск – город-герой. Тогда из припаркованных у обочины проспекта микроавтобусов вышли, предположительно, сотрудники ОМОН и задержали несколько человек, которые шли по тротуару.

"Около 10 человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии", – сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Однако десятки людей продолжили движение в направлении стелы. У них нет символики, они также не выкрикивают никаких лозунгов.

91-й день протестов

На воскресенье, 8 октября, в Минске и ряде других городов запланированы акции протеста. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, военную технику и транспорт для перевозки личного состава силовых структур, центральные площади огородили и оцепили, дороги патрулирует увеличенное число экипажей ГАИ.

Милиция призвала жителей и гостей города не поддаваться на провокации. В Минске сегодня с утра ограничена работа мобильного интернета, закрыты несколько станций метро, расположенных в центре города.

После выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов), в стране начались массовые акции протеста . При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Традиционно наиболее массовые акции проходят в воскресенье.