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На акции протеста в Минске начались задержания
08.11.2020 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Милиция начала задерживать участников несанкционированной акции протеста в воскресенье в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
© Photo : пресс-служба президент Беларуси
Силовики провели точечные задержания в районе площади Свободы в Минске, где планировали собраться на акцию не согласные с результатами выборов президента в Беларуси. Здесь были сосредоточены микроавтобусы с силовиками, на прилегающих улицах выставлены кордоны.
Люди небольшими группами шли со стороны площади Свободы и улицы Немиги по проспекту Победителей к стеле Минск – город-герой. Тогда из припаркованных у обочины проспекта микроавтобусов вышли, предположительно, сотрудники ОМОН и задержали несколько человек, которые шли по тротуару.
"Около 10 человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии", – сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
Однако десятки людей продолжили движение в направлении стелы. У них нет символики, они также не выкрикивают никаких лозунгов.
91-й день протестов
На воскресенье, 8 октября, в Минске и ряде других городов запланированы акции протеста. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, военную технику и транспорт для перевозки личного состава силовых структур, центральные площади огородили и оцепили, дороги патрулирует увеличенное число экипажей ГАИ.
© Sputnik / Алексей Майшев
Милиция
После выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов), в стране начались
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Силовики провели точечные задержания в районе площади Свободы в Минске, где планировали собраться на акцию не согласные с результатами выборов президента в...
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