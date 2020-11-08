ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На акции протеста в Минске начались задержания

08.11.2020 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Милиция начала задерживать участников несанкционированной акции протеста в воскресенье в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

© Photo : пресс-служба президент Беларуси
Лукашенко рассказал, когда в Беларуси пройдут новые выборы

Силовики провели точечные задержания в районе площади Свободы в Минске, где планировали собраться на акцию не согласные с результатами выборов президента в Беларуси. Здесь были сосредоточены микроавтобусы с силовиками, на прилегающих улицах выставлены кордоны.

Люди небольшими группами шли со стороны площади Свободы и улицы Немиги по проспекту Победителей к стеле Минск – город-герой. Тогда из припаркованных у обочины проспекта микроавтобусов вышли, предположительно, сотрудники ОМОН и задержали несколько человек, которые шли по тротуару.

"Около 10 человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии", – сообщила  официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Однако десятки людей продолжили движение в направлении стелы. У них нет символики, они также не выкрикивают никаких лозунгов.

91-й день протестов

На воскресенье, 8 октября, в Минске и ряде других городов запланированы акции протеста. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, военную технику и транспорт для перевозки личного состава силовых структур, центральные площади огородили и оцепили, дороги патрулирует увеличенное число экипажей ГАИ.

© Sputnik / Алексей Майшев
В ГУВД нет информации о задержании Нины Багинской

Милиция призвала жителей и гостей города не поддаваться на провокации. В Минске сегодня с утра ограничена работа мобильного интернета, закрыты несколько станций метро, расположенных в центре города.

После выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов), в стране начались массовые акции протеста. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Традиционно наиболее массовые акции проходят в воскресенье. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики провели точечные задержания в районе площади Свободы в Минске, где планировали собраться на акцию не согласные с результатами выборов президента в...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Милиция Минска призвала не поддаваться на провокации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика