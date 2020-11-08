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Милиция Минска призвала не поддаваться на провокации

08.11.2020 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Милиция Минска призвала горожан не поддаваться на провокации, а также напомнила об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Жителей и гостей столицы призвали не реагировать на размещенные в соцсетях и мессенджерах призывы принять участие в несанкционированных акциях протеста. Так также обратили внимание на то, что "пресечение общественных беспорядков – это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел".

© CC0 / Pixabay / 9sdworld
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В пресс-службе также отметили, что вмешательство в деятельность представителей госорганов, обеспечивающих порядок во время мероприятий, незаконно. Там также напомнили, что участие, организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе перекрытие дорожного движения, влекут за собой ответственность – как административную, так и уголовную.

На воскресенье, 8 октября, в Минске и ряде других городов запланированы акции протеста. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, военную технику и транспорт для перевозки личного состава силовых структур, центральные площади огородили и оцепили, дороги патрулирует увеличенное число экипажей ГАИ.

После выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов), в стране начались массовые акции протеста. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Традиционно наиболее массовые акции проходят в воскресенье. В эти дни власти ограничивают работу мобильного интернета и закрывают расположенные в центре станции метро

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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На воскресенье в Минске и других городах запланированы акции протеста. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, центральные площади огородили и оцепили,...
 
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