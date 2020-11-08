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Машина скорой перевернулась после ДТП в Минске
08.11.2020 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Автомобиль скорой помощи перевернулся в Минске в результате ДТП, сообщили в управлении ГАИ Минского горисполкома.
© Photo : ГАИ Бреста
Авария произошла днем в воскресенье 8 ноября на улице Герасименко в Заводском районе.
"Водитель, управляя автомобилем Honda, на перекрестке не уступила дорогу машине скорой медицинской помощи, водитель которого двигался с включенными маяками и звуковым сигналом", – сказали в ГАИ.
В итоге автомобиль скорой перевернулся, трех человек, которые ехали внутри, а также водитель легковушки были доставлены в больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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С места аварии в больницу доставили четырех человек – водителя легковушки и трех граждан, ехавших в скорой.
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