Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Бывший игрок испанского футбольного клуба "Барселона" Самюэль Это'о попал в больницу после ДТП в Камеруне, сообщил ресурс Goal.com.

Отмечается, что 39-летний камерунец возвращался на авто со свадьбы, и его машина врезалась в автобус. По информации портала, футболист серьезно не пострадал – медики оценивают его состояние как стабильное.

Это'о выступал за такие клубы, как "Реал", "Барселона", "Мальорка", а также "Интер", "Эвертон" и "Челси". В составе "Интера" и "Барселоны" он выигрывал Лигу чемпионов. Это'о – лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, он четыре раза становился лучшим футболистом Африки. О завершении карьеры спортсмен сообщил в сентябре 2019 года.