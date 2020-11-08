|
Экс-футболист "Барселоны" Это'о попал в больницу после аварии
09.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Бывший игрок испанского футбольного клуба "Барселона" Самюэль Это'о попал в больницу после ДТП в Камеруне, сообщил ресурс Goal.com.
Отмечается, что 39-летний камерунец возвращался на авто со свадьбы, и его машина врезалась в автобус. По информации портала, футболист серьезно не пострадал – медики оценивают его состояние как стабильное.
Это'о выступал за такие клубы, как "Реал", "Барселона", "Мальорка", а также "Интер", "Эвертон" и "Челси". В составе "Интера" и "Барселоны" он выигрывал Лигу чемпионов. Это'о – лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, он четыре раза становился лучшим футболистом Африки. О завершении карьеры спортсмен сообщил в сентябре 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно, что 39-летний камерунец возвращался на авто со свадьбы, и его машина врезалась в автобус.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)