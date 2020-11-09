Магазин горел ночью в Верхнедвинском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Минувшей ночью в Верхнедвинском районе чуть не сгорел продовольственный магазин, об этом инциденте рассказали в Витебском областном управлении МЧС.

Пожар случился в ночь на 9 ноября в магазине по улице Советской в агрогородке Борковичи. В 2:17 сообщение о возгорании в здании объекта торговли поступило в диспетчерскую службу МЧС, спасатели выехали на место.

Работники МЧС оперативно потушили огонь.

"В результате пожара в здании магазина повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, в помещении торгового зала повреждены имущество, продовольственные товары", - рассказали в ведомстве.

Причина возгорания пока не известна, все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить экспертам.

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