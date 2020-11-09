Суд о попытке поджечь милиционера начинается в Барановичах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Суд Барановичского района сегодня начинает рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в попытке применить насилие к сотруднику милиции, сообщили в Брестском областном суде.

По данным следствия, вечером 10 августа мужчина во время протестной акции пытался облить милиционера воспламеняющейся жидкостью.

"9 ноября в 10:00 в суде Барановичского района и города Барановичи начнется первое судебное заседание по уголовному делу об угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности", – сообщили Sputnik в понедельник в областном суде.

Дело расследовала местная прокуратура. Оно было возбуждено 10 августа в отношении жителя города Барановичи 1962 года рождения, который обвиняется в том, что, находясь в этот день в центре города в состоянии алкогольного опьянения, попытался умышленно облить сотрудников милиции легковоспламеняющейся жидкостью – смесевым растворителем. По данным следствия, он это совершил в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка, отметили в прокуратуре.

Было установлено, что милиционеры смогли уклониться от жидкости, но обвиняемый поджег бутылку и бросил ее в сторону правоохранителей, однако не добросил, и трагедии не произошло.

В судах Беларуси вторую неделю массово рассматривают уголовные дела, возбужденные по итогам задержаний на протестных акциях . В частности, на этой неделе начнется рассмотрение ряда дел о надругательстве над государственным флагом.

Читайте также: