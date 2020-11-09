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Легковушка влетела в грузовик в Брестской области

09.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. В Брестской области легковушка влетела в грузовик, который остановился из-за поломки на обочине, в ДТП погиб водитель Audi, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 ноября на автодороге Тевли-Стригово-Кобрин. По предварительной информации, 64-летний житель деревни Тевли, который был за рулем Audi, врезался в грузовой МАЗ. Отмечается, что 58-летний водитель грузовика остановился на дороге из-за поломки карданного вала.

© Photo : Telegram-канал "Пресс-секретарь МВД Беларуси"
В результате ДТП погиб один человек
В результате трагедии погиб водитель легковушки, который не был пристегнут ремнем безопасности.

В ГАИ напоминают всем, кто ездит как на водительском, так и на пассажирском сиденье автомобиля о необходимости всегда пристегиваться. Опасения по поводу того, что ремень безопасности может помешать быстро выбраться из автомобиля в случае ДТП, по данным многочисленных исследований аварий, не подтверждены.

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Теги: Минск
 
 
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Грузовой МАЗ остановился на дороге из-за поломки, его не заметил водитель Audi, что привело к трагедии.
 
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