Легковушка влетела в грузовик в Брестской области

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. В Брестской области легковушка влетела в грузовик, который остановился из-за поломки на обочине, в ДТП погиб водитель Audi, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 ноября на автодороге Тевли-Стригово-Кобрин. По предварительной информации, 64-летний житель деревни Тевли, который был за рулем Audi, врезался в грузовой МАЗ. Отмечается, что 58-летний водитель грузовика остановился на дороге из-за поломки карданного вала.

Telegram-канал "Пресс-секретарь МВД Беларуси" © Photo : В результате ДТП погиб один человек

В результате трагедии погиб водитель легковушки, который не был пристегнут ремнем безопасности.

В ГАИ напоминают всем, кто ездит как на водительском, так и на пассажирском сиденье автомобиля о необходимости всегда пристегиваться. Опасения по поводу того, что ремень безопасности может помешать быстро выбраться из автомобиля в случае ДТП, по данным многочисленных исследований аварий, не подтверждены.

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