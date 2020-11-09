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Солдат-срочник расстрелял несколько человек под Воронежем: подробности

09.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Утром в понедельник, 9 ноября, солдат, проходивший срочную службу, открыл стрельбу на военном аэродроме "Балтимор". Среди убитых – несколько человек, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Что произошло на аэродроме "Балтимор"

Стрельба произошла около 5 утра 9 ноября. Источник агентства в правоохранительных органах сказал, что инцидент произошел на аэродроме "Балтимор". Площадка с 2012 года находится на ремонте, ее должны ввести в эксплуатацию в конце 2020-го.

Парень напал на одного из офицеров с топором, отнял пистолет и открыл стрельбу. От пулевых ранений погибли два офицера, третьего человека, своего сослуживца, нападавший зарубил топором.

Миссия "Выжить"

Еще одного солдата-срочника, который был ранен, доставили в больницу. У него повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки.

Сейчас за жизнь пострадавшего рядового борются врачи.

Операция "Перехват"

Сам военнослужащий скрылся с оружием и двумя магазинами патронов, его разыскивают. После его бегства в Воронеже ввели план "Перехват". 

Распространяются ориентировки на Антона Макарова, 2000 года рождения, проживающего в Воронеже.

Случай в Забайкалье

Громкий случай массового расстрела солдат произошел в Забайкалье. 25 октября 2019-го в поселке Горный рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в местной войсковой части. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения. После трагедии Шамсутдинов сказал, что на эти меры его толкнули те люди, с которыми он служил, – в подразделении практиковались неуставные отношения. По данному факту возбудили уголовное дело, Шамсутдинова заключили под стражу. Сейчас суд формирует коллегию присяжных заседателей, заседание по делу Шамсутдинова пройдет в конце ноября.

Материал будет обновляться по мере поступления новой информации

 
Теги: Минск
 
 
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После случившегося парень сбежал с пистолетом и двумя магазинами с патронами. Его разыскивают на территории части и за периметром.
 
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