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Женщина пострадала при взрыве отопительного котла в Лиде
09.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Женщина пострадала в результате взрыва отопительного котла в частном жилом доме в Лиде, об этом
Несчастный случай произошел днем в воскресенье 8 ноября. В 16:50 в МЧС поступило сообщение о том, что в жилом доме по улице Колхозной в районном центре разорвался отопительный котел на твердом топливе без последующего горения.
© Photo : МЧС Беларуси
В результате взрыва хозяйка дома получила травму головы - она находилась рядом со входом в помещение цокольного этажа, где располагался котел. Женщине понадобилась помощь хирургов. После оказания медпомощи в больнице, ее отпустили домой под расписку.
В результате разрыва котла оказались повреждены входная дверь, остекление оконного проема помещения котельной, имущество в подвале и сам котел. При этом целостность несущих конструкций дома не нарушилась, он пригоден для дальнейшего проживания, указано в сообщении.
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Взрыв отопительного котла в Лиде
"Причина происшествия устанавливается. Предполагаемая версия - отсутствие циркуляции теплоносителя в системе отопления", - рассказали в МЧС.
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Хозяйка дома, где произошло ЧП, получила травму головы, ей понадобилась срочная хирургическая помощь.
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