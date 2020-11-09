Женщина пострадала при взрыве отопительного котла в Лиде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Женщина пострадала в результате взрыва отопительного котла в частном жилом доме в Лиде, об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел днем в воскресенье 8 ноября. В 16:50 в МЧС поступило сообщение о том, что в жилом доме по улице Колхозной в районном центре разорвался отопительный котел на твердом топливе без последующего горения.

В результате взрыва хозяйка дома получила травму головы - она находилась рядом со входом в помещение цокольного этажа, где располагался котел. Женщине понадобилась помощь хирургов. После оказания медпомощи в больнице, ее отпустили домой под расписку.

В результате разрыва котла оказались повреждены входная дверь, остекление оконного проема помещения котельной, имущество в подвале и сам котел. При этом целостность несущих конструкций дома не нарушилась, он пригоден для дальнейшего проживания, указано в сообщении.



Взрыв отопительного котла в Лиде МЧС Беларуси © Photo :



Взрыв отопительного котла в Лиде МЧС Беларуси © Photo :



Взрыв отопительного котла в Лиде МЧС Беларуси © Photo : 1 / 3 МЧС Беларуси © Photo : Взрыв отопительного котла в Лиде

"Причина происшествия устанавливается. Предполагаемая версия - отсутствие циркуляции теплоносителя в системе отопления", - рассказали в МЧС.

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